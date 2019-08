Gospel Festa gospel traz shows e serviços sociais gratuitos Renda obtida com a praça de alimentação será destinada para reconstrução de igreja destruída em incêndio

A capital morena será palco da primeira edição do Adore Fest MS, um evento gospel que reúne serviços sociais gratuitos para a população. O evento acontece no dia 10 de agosto Avenida Afluente, s/n, bairro Rancho Alegre, em Campo Grande. O recurso arrecado na praça de alimentação do evento será revertido para reconstrução da igreja Ministério Apostólico El Shaday, que ficou destruída após um incêndio ocorrido no final de julho deste ano.

Durante o evento serão oferecidos, gratuitamente, serviços sociais nas áreas da saúde, educação, cidadania, esporte e lazer no horário de 13h até 17hs. Além disso, uma praça de alimentação.

Entre as atrações confirmadas estão: Jhow Carmo, Cafézinho Rodrigues, João Paulo Montessi, Jhonny Meck e Apóstola Denise Nova Família.

De acordo com a organização, a ideia é promover um dia diferente para os moradores com o objetivo de poder unir a família em algo especial e ainda oferecer serviços sociais aos que desejarem atendimento nas áreas ofertadas.

Serviço:

1º Adore Fest MS

Local: Av. Afluente, s/n – bairro Rancho Alegre (entre as Ruas Jenipavas e Poente)

Horário: 13h às 22h