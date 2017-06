Festa Junina da UCDB atrai milhares de pessoa Festa Junina da UCDB atrai milhares de pessoas com lançamento do DVD de Zé Neto & Cristiano

Sucessos do sertanejo universitário, comidas típicas, ambiente acolhedor e clima agradável foram a combinação perfeita para que a Festa Junina da Universidade Católica Dom Bosco continue sendo a maior festa junina universitária de Mato Grosso do Sul, atraindo milhares de pessoas.

O reitor da UCDB, Pe. Ricardo Carlos, abriu a festa agradecendo a participação do público presente, puxou a oração do Pai-Nosso e Ave-Maria, abençoando a festança. “A Festa Junina da UCDB é uma tradição em nossa cidade e também um momento na qual os acadêmicos aguardam muito. Já os acadêmicos concluintes ficam responsáveis pelas barracas para arrecadarem recursos para ajudar financeiramente na formatura”, explica.

Evandro Campos foi o primeiro a se apresentar, seguido da dupla João Paulo & Fernando. Após receber fãs no camarim e dar autógrafos, por volta de 1h30 da madrugada a dupla Zé Neto & Cristiano subiu ao palco e cantou os novos sucessos da dupla de fama nacional, lançando o novo DVD.

Os cantores José Toscano Martins Neto (27 anos) e Irineu Táparo Vaccari (29 anos) nasceram em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ambos foram criados na zona rural e foi lá que a música começou a fazer história na vida dos artistas, que ganharam repercussão nacional em 2011.

Na Festa Junina da UCDB lançaram o segundo DVD “Um novo sonho”, que traz na abertura a canção “Eu ligo pra você”, além de hists “Seu Polícia” e “Se Organizar Todo Mundo Beija”, músicas entre as Top 5 mais tocadas nas rádios nacionais em 2016, conforme relatórios da Crowley.

Os participantes puderam ainda aproveitar as comidas típicas de festas juninas, visitando as 35 barracas organizadas pelos alunos. Confiantes em ganhar o prêmio de barraca mais animada, os estudantes investiram na decoração, trouxeram geladeira, televisão, megafone e a cada 50 pastéis vendidos iriam promover uma comemoração, com confete, até chegar na meta de 1,5 mil pastéis vendidos. “É muito importante este espaço para os acadêmicos, pois arrecadamos dinheiro para a nossa formatura”, destacou a acadêmica de Direito do 5º semestre, Letícia Malacrida.

A empolgação não era diferente para os acadêmicos do 9º semestre, que preparam 600 cachorros-quentes para vender. “Esperamos ganhar o prêmio com a barraca mais decorada e animada da festa”, disse a acadêmica Raiara Sobral, do 9º semestre de Zootecnia.

Os caipiras mais caracterizados foram Maria Ursula (9º semestre de Engenharia Sanitária Ambiental) e Fabrício Guedes (10º semestre de Direito), que ganharam R$ 500 cada. Já a barraca mais animadas ficaram por conta dos acadêmicos do 5º semestre de Educação Física (barraca Smurfs) e a mais ornamentada foi a Jurispetinho, do 6º semestre do curso de Direito, ambas levaram R$ 1 mil cada.