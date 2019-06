UCDB Festa Junina UCDB: Credenciamento da imprensa pode ser feito até quarta-feira

Órgãos de imprensa que farão a cobertura da 13ª edição da Festa Junina UCDB devem se credenciar até quarta-feira (5) pelo e-mail noticias@ucdb.br, enviando nome completo dos profissionais, veículo de comunicação, número de documento de identificação e telefone de contato. A festa acontece no próximo sábado (8), a partir das 20h, no campus da UCDB.

A retirada das credenciais será somente no dia 6 de junho, quinta-feira, das 8h às 17h, na Assessoria de Imprensa da UCDB, localizada no primeiro piso do bloco Administrativo.

Neste ano, a atração principal do evento será a dupla Hugo & Guilherme, que lança o DVD gravado em Campo Grande, no fim do ano passado. “Pra nós é um privilégio estar nessa festa tão tradicional, nesse palco em que já passaram tantos artistas consolidados. É realização de mais um sonho na nossa carreira”, afirmou Hugo, referindo-se a artistas como Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Zé Neto & Cristiano, Marcos & Belutti, João Bosco & Vinícius, entre muitos outros, que já se apresentaram na festa.

Também sobem ao palco Felipe Santos, a dupla Marco Antônio & Gabriel (com participação de Mattos & Thobias) e DJ Panda.