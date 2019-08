PREFEITO Festa surpresa, dia cheio e coincidência numérica marcam aniversário de Marquinhos Trad Trad chegou ao gabinete por volta das 8h, com direito a parabéns e café da manhã

A singela comemoração foi organizada pela equipe dos secretários municipais da gestão Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Nesta manhã (28), o Prefeito, Marquinhos Trad (PSD), foi surpreendido por servidores, a primeira-dama, Tatiana Trad e sua vice, Adriana Lopes, que o esperavam com um bolo de aniversário. A singela comemoração foi organizada pela equipe dos secretários municipais da gestão. Curiosamente o Prefeito de Campo Grande completa hoje, 55 anos, mesmo número digitado nas urnas que levou a prefeitura nas eleições de 2016.

Trad chegou ao gabinete por volta das 8h, com direito a parabéns e café da manhã, além das citadas, o pastor do prefeito também esteve presente. “Foi uma surpresa me parabenizando, agora é hora de trabalhar”, disse o prefeito, e reforçou que iria seguir sua agenda. Marquinhos foi para Rochedinho, distrito de Campo Grande, conforme agenda, lá ele entrega hoje, uma sala de aula e uma quadra de futebol.

A tarde, Marquinhos entregará 10 casas e uma academia ao ar livre no bairro Bom Retiro, na Capital. Logo depois, assina ordem de serviço à construção de praça, por meio do Programa Praça no Bairro, que deve construir no Jardim das Hortênsias.

Ao finalzinho da tarde, o Prefeito vai até a Avenida Doutor Euller de Azevedo, para entrega das obras de revitalização da avenida. Logo em seguida, o gestor vai para evento de tributo a mulher negra, no Centro de Convivência do Idoso “Vovó Ziza”.

"São 55 anos de gratidão a Deus por todas as bênçãos que recebo. A Ele, só tenho um pedido: que me dê saúde para que eu possa continuar ao lado de minha família e amigos e para que possa trabalhar muito mais, fazendo o que amo, que é melhorar a vida das pessoas!", disse o chefe do executivo em sua rede social.