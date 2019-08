Corumbá Festival América do Sul será tema de audiência pública dia 12 em Corumbá

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul está convocando a classe artística de Corumbá e Ladário para discutir o Festival América do Sul, que deve acontecer em novembro.

A audiência pública, realizada em parceria com a Prefeitura de Corumbá, acontece na próxima segunda-feira (12), a partir das 18h, no Sindicato Rural do município.

“Convidamos o Fórum de Cultura, o Trade Turístico, classe artística e todos os entes envolvidos nessa grande festa multicultural que não vai apenas trazer arte e entretenimento para a população, mas vai promover a integração cultural com outros países e movimentar a economia da região”, ressaltou a presidente da Fundação de Cultura do Estado, Mara Caseiro.

A ideia é coletar informações, ideias e sugestões que possam colaborar com a realização de um festival organizado, plural e que contemple as mais diversas manifestações artísticas.

“Ao mesmo tempo em que dissemina cultura e arte, não podemos esquecer que o Festival América do Sul acontece na região do Pantanal e, portanto, promove a consciência da preservação e conservação dos recursos naturais”, ressalta Mara Caseiro.

De acordo com ela, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas por Mato Grosso do Sul e pelo país como um todo, a cultura continua sendo prioridade para o Estado.

“O Festival de Inverno de Bonito foi maravilhoso e tenho certeza que a 15ª edição do Festival América do Sul em Corumbá não será diferente. Mesmo com todas as dificuldades, o governador Reinaldo Azambuja entende a importância de manter esses grandes eventos não apenas como disseminadores de cultura, mas como alavancas para o setor econômico de nosso Estado”, finalizou.