INÍCIA AMANHÃ Festival de Arte e Cultura do IFMS promove atrações em Aquidauana e Campo Grande Evento prevê uma série de atividades artísticas e culturais gratuitas e abertas ao público

Foto: Reprodução

O Festival de Arte e Cultura do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) tem início nesta terça-feira, 5, nos municípios de Aquidauana e Campo Grande. O evento é aberto ao público e oferece uma série de atividades gratuitas à população, como oficinas, apresentações de teatro, música e dança, exposições, entre outras.

Em Aquidauana, o Festival será aberto na Feira da Estação, a partir das 20 horas, com um concurso musical destinado a promover os talentos da região. O evento segue até sábado, 9, com concursos de crônica, curta-metragem e fotografia. Todos têm como tema "Vida de adolescente". As produções serão avaliadas e exibidas em diferentes pontos da cidade.

“As produções têm um tema único que guia os participantes. Assim, é possível analisar a arte sob diferentes pontos de vista, uma vez que temos vários artistas produzindo sobre a mesma temática, o que mostra como a visão de mundo deles pode ser diferente”, explica a coordenadora do Festival, Cinara Ribeiro, professora de Artes do IFMS.

As apresentações artísticas ocorrerão no período noturno em diferentes locais da cidade, como o Centro de Convenções de Anastácio, a Igreja Matriz de Aquidauana e o campus do IFMS. Entre as atrações estão a Cia. de Dança do Pantanal, Sons e Tons e Banda Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), além do Coro Escola do IFMS, que se apresentará em conjunto com a Orquestra de Viola Vozes do Pantanal.

“O evento foi construído a partir dos trabalhos artísticos de Mato Grosso do Sul que têm se destacado na área cultural. A integração e o intercâmbio entre os artistas profissionais do estado com os de Aquidauana buscam estimular e auxiliar no desenvolvimento dos artistas locais”, destaca Cinara.

Serão oferecidas ainda oficinas, palestras, rodas de conversa e exposições, sendo que algumas atividades precisam de inscrição prévia. A programação completa e o acesso ao sistema de inscrições estão disponíveis na página do Festival.

CAMPO GRANDE

Na capital, o Festival também começa na terça-feira, 5. A abertura oficial será a partir das 19 horas, no Sesc Morada dos Baís, com um show de talentos.

Durante o evento, que segue até quinta-feira, 7, estudantes que fazem intercâmbio no IFMS farão uma apresentação sobre a cultura dos países de origem e a relação dela com Mato Grosso do Sul. Outro destaque é a Feira das Nações, com exposição de trabalhos sobre países falantes das línguas espanhola e inglesa.

“Procuramos valorizar os talentos de nossos estudantes. Tivemos algumas oficinas desenvolvidas entre setembro e outubro que culminaram em mostras de trabalhos, exposições e apresentações artísticas e culturais”, explica o coordenador do evento, Michel Ribeiro, também responsável pela coordenação de Extensão e Relações Institucionais do campus.

Estudantes, servidores e demais interessados poderão participar do evento. “As as ações foram pensadas para valorizar a arte e a cultura sul-mato-grossenses. Esperamos contar com a participação das comunidades acadêmica e externa, ocorrendo assim a troca de experiências e o diálogo”.

O evento terá ainda apresentações artísticas, exposições e uma série de oficinas. Na página do Festival é possível conferir a programação completa e fazer as inscrições.



FESTIVAL

A edição 2019 do evento já foi realizada em Coxim, Naviraí e Ponta Porã. Até novembro, será promovida em Corumbá, Dourados, Jardim e Nova Andradina. A programação por município está disponível na página do Festival.

O Festival de Arte e Cultura é um evento de extensão que oportuniza estudantes, servidores e a comunidade externa a demonstrar os talentos nas artes cênicas, audiovisual, música, literatura, artes visuais e dança. Também visa incentivar a circulação da produção artística e cultural para promover o desenvolvimento social, despertando o interesse da comunidade externa para as ações desenvolvidas no IFMS.

Organizado desde 2016 pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex), o Festival de Arte e Cultura recebe auxílio financeiro via Programa Institucional de Incentivo ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação (Piepi).

Informações e fotos das edições anteriores podem ser conferidas na página do evento.