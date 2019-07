20° EDIÇÃO Festival de Bonito começa nessa quinta-feira, confira opções de hotéis e passagens Há opções em Bonito e também há quem quiser se hospedar em Jardim

O público assistindo o show de Almir Sater e Renato Teixeira no Festival de Inverno de Bonito de 2018 Foto: Reprodução

Começa quinta-feira (25), a 20° edição do Festival de Inverno de Bonito (FIB), e vai até o domingo (28), no município sul-mato-grossense. O evento é de extrema importância para o calendário econômico e cultural do município. Atrações da música, teatro, dança, cinema além de várias oficinas preenchem a programação.

Alguns detalhes importantes para se locomover até o município, lembre-se de fazer reservas de hotéis, já que a cidade fica cheia nos dias do Festival. Vale lembrar que hospedagem em Jardim, município distante 50 km, com quartos para duas pessoas adultas com preços de até R$ 105, caso da Pousada Zamorra. Em Bonito opção barata é o Hotel Refúgio, com quartos no valor de R$ 124. A Pousada Peralta também traz opções com preços acessíveis de R$ 133. A opção mais em conta dessa nossa lista é a Pousada Sucuri, com quartos por R$ 76.

No hotel Águas do Paraíso, em Bonito, uma facilidade chama atenção. Você pode realizar sua reserva e efetuar o pagamento apenas quando chegar.

Para locomoção, a lista traz opções de transporte através de ônibus de turismo ou os meios comuns. Saindo de Campo Grande, cada passageiro deve reservar o valor de R$ 70. São vários horários de saída durante o dia, o último ônibus que sai é as 23h30.

Se o passageiro quiser ir através de ônibus de transporte intermunicipal, há opções com passagens por R$ 74, com horários das 8h às 17h.