Mostra Lovecraft Cinema continua no MIS com filmes de terror incríveis "De 17 a 20 de abril. As exibições acontecem sempre às 19 horas, entrada franca"

Howard Phillips Lovecraft foi um escritor estadunidense que revolucionou o gênero de terror, atribuindo-lhe elementos fantásticos típicos dos gêneros de fantasia e ficção científica Foto: Reprodução/Web

O Museu da Imagem e do Som apresenta entre os dias 17 e 20 de abril (terça a sexta) a mostra Lovecraft. Estarão em cartaz longas selecionados por Daniel Rockenbach inspirados no legado da literatura fantástica deste escritor americano. As exibições acontecem sempre às 19 horas, com entrada franca.

“H. P. Lovecraft eternizou seu nome na literatura fantástica com seu horror cósmico, suas criaturas inomináveis e seu Necronomicon. Tendo como referência o horror de Edgar Alan Poe e das revistas pulp do início do século XX, bem como sua paixão pela Astronomia, trouxe a seus leitores criaturas horrendas, ora vindas do espaço, ora de outras dimensões, seres cujo desprezo pela humanidade deixava clara a indiferença do cosmos à existência humana. Seja com Cthulhu e seu mito e lugares fantásticos como R’lyeh, Lovecraft influenciou autores como Stephen King e Neil Gaiman e marcou a obra de diretores como Sam Raimi e John Carpenter em filmes como Enigma de Outro Mundo, Príncipe das Sombas ou Uma noite alucinante”, explica o curador Daniel Rockenbach.

Agenda de exibições:

Dia 17 – terça – Re-Animator: foi baseado no livro Herbert West–Reanimator do escritor americano H. P. Lovecraft mas conhecido no Brasil por ter criado os personagens dos contos de Cthulhu. Lovecraft assumidamente se inspirou na obra Frankenstein, de Mary Shelley para criar o enredo de Re-Animator sendo que ironicamente o filme de 1985 tenha tido elementos tão vagos do conto original.

(Re-animator: A Hora dos mortos vivos (título no Brasil) é um filme de terror do ano de 1985 dirigido por Stuart Gordon. Re-Animator gerou duas continuações: Bride of Re-Animator de 1991 e Beyond Re-Animator 2003. Foto: Divulgação (Re-animator: A Hora dos mortos vivos (título no Brasil) é um filme de terror do ano de 1985 dirigido por Stuart Gordon. Re-Animator gerou duas continuações: Bride of Re-Animator de 1991 e Beyond Re-Animator 2003. Foto: Divulgação

Dia 18 – quarta – Do além: A pequena e religiosa comunidade de Grovetown é abalada pelo suicídio de um jovem casal. Quando mais suicídios acontecem mais as pessoas da cidade ignoram as coincidências e se agarram firmemente às suas crenças. Lindsay (Elizabeth Rice), que namora com o filho do pastor da cidade, resolve, juntamente com o misterioso Aidan (Thomas Dekker) investigar os supostos suicídios. Eles logo descobrem que algo muito maléfico e indescritível está atingindo toda a comunidade. Convencida de que será a próxima vítima, Lindsay percebe que Aidan é sua única esperança e juntos pretendem por um fim a maldição.

Dia 19 – quinta – À beira da loucura: O investigador John Trent (Sam Neill) é contratado para achar Sutter Cane (Jürgen Prochnow), um escritor de histórias de terror que, após terminar seu último livro, misteriosamente desapareceu. Mesmo desconfiando que isso não passa de uma jogada publicitária, aceita o trabalho. Passa a ler seus livros, procurando pistas da cidade onde Cane possa estar escondido, mas estes livros são macabros e, após sua leitura, as pessoas agem de um modo bem estranho.

Foto: Divulgação

Dia 20 – sexta – Lovecraft: Medo do desconhecido

Um documentário sobre as criações e nuances das obras de H. P. Lovecraft. Foto: Divulgação

Serviço

A Mostra Lovecraft acontece de 17 a 20 de abril (terça à sexta), sempre às 19 horas. A entrada é franca. O Museu da Imagem e do Som está no 3º andar do Memorial da Cultura, na Avenida Fernando Correa da Costa, 559, Centro.