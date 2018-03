Arte Festival de Cinema Novo Oeste tráz oficina de cinema gratuita para a Capital 'Oficina de Crítica de Cinema com Roberto Sadovski, e Oficina de Roteiro Cinematográfico para Westerns, com Paulo Marcelo do Vale'

Por: Tero Queiroz 26/03/2018 às 09:52

Foto: Divulgação/Assessoria Além de exibições de filmes gratuitas e debates, o Festival de Cinema Novo Oeste, que acontece de 12 e 15 de abril na Capital, traz oficinas ao grande público e duas delas já estão com as inscrições abertas. São a Oficina de Crítica de Cinema com Roberto Sadovski, e Oficina de Roteiro Cinematográfico para Westerns, com Paulo Marcelo do Vale. As inscrições podem ser feitas online até o dia 10 de abril no http://bit.ly/oficinasfestcinenovooeste. Informações: (67) 991392079 ou festivalcinenovooeste@gmail.com.