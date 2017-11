Entretodos Festival de Curtas de Direitos Humanos terá apresentação em caroça "O Festival de Curtas-Metragens acontece de 20 a 25 de novembro simultaneamente em diversas regiões da capital paulista, no interior de São Paulo e ainda em Natal-RN e Uberlândia-MG"

Curta-metragem: 'Era uma Vez Agora', de Adriana Passos Mendonça Foto: Divulgação/Assessoria

Festival de Curtas-Metragens de Direitos Humanos - celebra sua 10° edição e acontece de 20 a 25 de novembro simultaneamente em diversas regiões da capital paulista, no interior de São Paulo e ainda em Natal-RN e Uberlândia-MG. Serão mais de 80 exibições, todas com entrada gratuita.

O festival atingiu número recorde de inscritos este ano. Foram 495 curtas-metragens de mais de 36 países. Na “Mostra Competitiva”, serão exibidos 25 filmes nacionais e internacionais que concorrerão a R$ 24 mil reais em prêmios. O Festival também inclui na programação a “Mostra Infantil” – não competitiva - e a “Mostra Online”- que poderá ser conferida e votada pelo site do Festival.

Os pontos de exibição do festival em São Paulo são: Aldeia Guarani Tenondê Porã, Centro de Detenção Provisória II – Pinheiros, Auditório da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Centro de Acolhida Casa São Lázaro, , Emei Gabriel Prestes, Fundação Gol de Letra, Fundação Tide Setubal, além das 18 salas do Circuito Spcine.

Segundo os organizadores do festival a novidade deste ano é a Mostra Itinerante acontecer numa carroça do Rodrigo Lucena, catador de reciclável que possui quatro TVs acopladas (que ficará na esquina do Theatro Municipal entre os dias 20 a 24/11, às 17h30)

Ainda segundo informações fornecidas pelo os organizadores do festival, no dia 21/11 às 18h30 acontecerá uma mesa de abertura no CCSP, com a escritora Beatriz Bracher, o jornalista e escritor Ivan Marsiglia, o líder do movimento Palestina para Tod@s e dono do restaurante Al Janiah, Hasan Zarif e a educadora e diretora de escola e primeira trans a ocupar um cargo público no estado de São Paulo, Paula Beatriz. O bate-papo vai abordar a temática dessa edição "Diferentes, Desiguais".