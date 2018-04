Festival de Massas será realizado neste sábado no Fort Coronel Antonino

Foto: Roberto Higa

Neste sábado (14), das 10h às 20h, clientes que passarem pelo Fort Atacadista localizado no bairro Coronel Antonino, região norte de Campo Grande, poderão experimentar deliciosas massas que serão preparadas e oferecidas durante o Festival de Massas e Companhia.

Conforme a diretoria do Grupo Pereira, que também reúne as bandeiras Comper e Bate Forte, além das massas, os clientes poderão degustar vinhos e cervejas especiais. “Queremos que nossos clientes e parceiros experimentem pratos feitos com massas vendidas no Fort e também nossas bebidas especiais. Isso tudo num dia repleto de muitas ofertas”, ressalta Beto Pereira, diretor-presidente do Grupo Pereira.

No Festival de Massas serão oferecidas massas com molhos variados, além de vinhos, cervejas, cachorros-quentes e queijos diversos. O evento é aberto a todos.

O Fort Coronel Antonino fica na rua São Borja, 586.