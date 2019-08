Bom Pastor Festival gastronômico da Bom Pastor começa na próxima sexta Em sua terceira edição, o festival faz parte do calendário de eventos do aniversário da cidade

Um espetáculo de sabores, música, dança e alegria começa na próxima sexta-feira (16), com o 3º Festival Gastronômico da Avenida Bom Pastor. O evento programado em comemoração aos 120 anos de Campo Grande, será realizado até sábado (17).

Nesta edição, uma novidade será a participação de alunos e chefs da Escola SENAC Turismo e Gastronomia. Eles permanecerão à disposição dos restaurantes para criar pratos especiais ou auxiliar na incrementação de pratos já existentes.

O Festival tem início às 18h e conta com a participação de 29 restaurantes. A abertura oficial do evento, com presença do prefeito Marquinhos Trad, será às 19h30 de sexta-feira (16).

Serão realizados shows musicais nos dois dias, em palco montado em frente à Praça do Peixe (Avenida Bom Pastor, bairro Villas Boas), onde também será instalado espaço kids e os estandes da Economia Criativa.