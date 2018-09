Festival Mais Cultura UFMS abre dia 24 com apresentações musicais e literárias

A abertura do Festival Mais Cultura, no dia 24 de setembro, será marcada com apresentações musicais com os grupos Camerata Madeiras Dedilhadas e Camerata UFMS cordas, e declamações de poemas. Os shows serão realizados às 19h30, no Teatro Glauce Rocha. A entrada será um quilo de alimento não perecível que será destinado a entidades assistenciais atendidas pela Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Esporte. A troca pelo ingresso acontece no local e hora do evento.

O grupo Camerata de Cordas da UFMS é formado por professores, alunos e egressos do curso de Música da Instituição e apresenta em seu repertório canções eruditas de artistas clássicos e regionais. O conjunto busca difundir a produção artística interna da UFMS, por meio de concertos de artistas locais e também de outros estados.

O grupo Camerata Madeiras Dedilhadas também é formado por egressos do curso de Música da UFMS e utiliza, principalmente, os instrumentos de sopro como o clarinete, a flauta e o fagote. O conjunto apresenta transcrições de compositores eruditos e obras ou arranjos dedicados ao grupo.

Na abertura também serão feitas performances literárias. Uma deles será apresentada pelo artista Fernandes Ferreira de Souza, que trará poesias e músicas dos anos 70. O professor Geraldo Vicente Martins fará declamação de poemas.

O Festival Mais Cultura será realizado entre os dias 24 e 30 de setembro, na Cidade Universitária.