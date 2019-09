Festival Paralímpico acontece no sábado em Campo Grande e reunirá em todo país mais de 11 mil partic

A participação é livre e gratuita para as crianças, com ou sem deficiência. Para efetuar a inscrição no evento é preciso enviar um e-mail com o CPF, RG e autorização do uso de imagem no endereço eletrônico bel.quice@hotmail.com. Dúvidas poderão ser esclarecidas também pelo telefone (67) 3323-7205, vagas limitadas.

O projeto tem o entendimento sobre a importância da socialização durante as atividades paralímpicas desenvolvidas, sendo assim, 20% das vagas serão destinadas para crianças ou adolescentes sem deficiência levando em conta familiares e amigos dos alunos, exigindo a mesma faixa etária.

Cada dinâmica será apresentada em grupos, trocando de sessão a cada 30 minutos, tendo 15 minutos para transposição de acordo com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Os materiais utilizados serão adaptados por cada núcleo, utilizando materiais como balão, cadeiras de plástico e bolas confeccionadas para a integração dos participantes.

Na primeira edição, realizada em 2018, mais de 10 mil pessoas estiveram envolvidas nas ações do Festival Paralímpico, sendo cerca de 7 mil, crianças, em 48 núcleos.

“As cidades estão dispostas a abraçar o evento, principalmente as Secretarias e isso proporcionou o crescimento do Festival. Recebemos quase 90 candidaturas. Selecionamos as cidades de acordo com a demanda local”, explicou o coordenador de desporto escolar do CPB, departamento responsável pela organização do Festival.

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) é responsável pelo evento na Capital, mobilizando profissionais de educação física e voluntários que conduzirão a programação em cada núcleo.

De acordo com a coordenadora pedagógica do Festival em Campo Grande, Belquice Falcão, o evento vai receber aproximadamente 150 crianças e divulgará as modalidades paralímpicas para a população.

“A nossa meta é despertar a vontade das crianças e adolescentes em praticar o esporte paralímpico e que no futuro essa vivência possa dar frutos, descobrindo talentos e que possamos ter mais atletas representando o MS e o Brasil”, pontuou Belquice.

Mato Grosso do Sul é celeiro de atletas paralímpicos nacionais e internacionais, um exemplo são os atletas destaques no Parapan, Yeltsin Francisco Ortega, Gabriela Mendonça Ferreira, Jair Henrique Souza medalhistas de ouro no atletismo. Luan Simões Pimentel campeão no judô categoria 73kg, Herbert Honório Lemes Oviedo, Heitor Luiz Ramires Camposano, Moacir Fernando Silva Matos, Wesley Gabriel dos Santos Ferreira integrantes da seleção brasileira e campeões do Parapan no futebol de sete.