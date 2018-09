Paralímpico Festival Paralímpico reuniu mais de 7 mil crianças e adolescentes em 48 centros esportivos do país Em Campo Grande, o evento aconteceu na Unigran Capital e em Dourados no Clube indaiá, 300 crianças participaram da celebração ao dia do atleta paralímpico

O Festival Paralímpico realizado neste sábado (22.9) em Mato Grosso do Sul e mais 47 cidades do Brasil, movimentou os centros esportivos do país em comemoração ao Dia do Atleta Paralímpico. Segundo o Comitê Brasileiro (CPB), pelo menos sete mil crianças, de 10 a 17 anos, puderam ter a experiência na prática do esporte adaptado pela primeira vez.

Em cada um dos 48 núcleos escolhidos, três esportes foram colocados à disposição de crianças com e sem deficiência, com a intenção de familiarizar o maior número possível de jovens com o Movimento Paralímpico.

Em Campo Grande o evento aconteceu no Ginásio e no Pátio da Unigran Capital, que recebeu 150 crianças. A cerimônia de abertura contou com a presença da Liga do Bem, que animou a festa do esporte integrado. As modalidades esportivas apresentadas foram: Badminton, vôlei sentado e o goalball.

Em Dourados, a 225 km de Campo Grande, o evento ocorreu no Clube Indaiá. Os jovens puderam experimentar as três modalidades oferecidas: o Atletismo, basquete em cadeira de rodas e a bocha.

O movimento paralímpico aconteceu simultaneamente em 48 cidades dos 26 estados brasileiro, mobilizando 240 contratados, 2.400 voluntários e 7.200 crianças atingidas. As celebrações foram organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). No MS o evento teve a parceria da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), SED, SEMED, UNIGRAN Capital e Agetram.