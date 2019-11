Feto Ã© encontrado por moradores em frente a uma casa em bairro de Campo Grande

Polícia Feto é encontrado por moradores em frente a uma casa em bairro de Campo Grande Polícia agora procura pela mãe do bebê

Bebê estava de bruços no terreno baldio Foto: Henrique Arakaki

Moradores do bairro Rita Vieira, em Campo Grande, ficaram chocados na manhã desta terça-feira (26), quando encontraram um feto em frente a uma casa, na região. O bebê que é um menino aparentava ser de uma gestação de cinco meses, e estava de bruços quando foi encontrado.

Informações preliminares passadas ao Jornal Midiamax são de que o feto foi encontrado por volta das 4h50 da madrugada desta terça (26), quando moradores que faziam caminhada pelo bairro viram o bebê de bruços jogado em frente a residência. A 6º Companhia da Polícia Militar foi chamada até o local até a chegada da perícia da Polícia Civil.

Linda Martins de 59 anos disse que acordou com uma movimentação em frente à sua casa e quando saiu acabou vendo o bebê no terreno. “Fiquei chocada com a cena”, disse a mulher. Agora a polícia procura por mulheres que tiveram atendimento em postos de saúde e hospitais da cidade, na tentativa de encontrar a mãe do bebê, e saber se teria sido um aborto espontâneo ou provocado. Exames de DNA foram requisitados pela polícia.