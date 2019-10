FGTS FGTS: Nascidos em fevereiro e março já podem sacar até R$ 500 por conta Cronograma para não correntistas foi antecipado e todos receberão as quantias até dezembro

Começa nesta sexta-feira (25) o novo cronograma de saque imediato de até R$ 500 por conta do FGTS para não correntistas nascidos em fevereiro e março. Esta etapa dos saques debe beneficiar cerca de 8 milhões de brasileiros e injetar cerca de R$ 3,4 bilhões.

A antecipação dos saques para não correntistas foi comunicada na última segunda-feira (21). Assim, o trabalhador deverá seguir o novo calendário de pagamento para receber os valores. A partir de agora, nascidos em fevereiro e março sacam o FGTS já nesta sexta-feira (25/10). os demais continuam na seguinte sequência: abril e maio (08/11), Junho e julho (22/11), Agosto (29/11), Setembro e outubro (06/12) e novembro e dezembro (18/12).



Vale lembrar que o prazo final para o recebimento dos valores continua sendo o dia 31 de março de 2020. Ou seja: quem não realizar o saque até esta data terá o valor devolvido às contas do FGTS, sem qualquer ônus. A Caixa também anunciou que as agências nas quais os trabalhadores solicitarem saque para outros bancos não cobrarão tarifa de transferência.

Onde sacar?

Os saques de até R$ 500 estarão disponíveis nas casas lotéricas e nos terminais de autoatendimento, para quem possui senha do cartão cidadão. Quem tem cartão cidadão e senha pode sacar nos correspondentes Caixa Aqui apresentando documento de identificação.

Já os saques de até R$ 100 poderão ser realizados em unidades lotéricas, mediante apresentação de documento de identificação original com foto. Para agilizar o atendimento, o trabalhador deve estar com sua Carteira de Trabalho em mãos no momento do saque.