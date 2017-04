Economia Fiems promove nesta terça-feira capacitação sobre preços de exportação

O CIN (Centro Internacional de Negócios) da Fiems, em parceria com o Sebrae, promove, nesta terça-feira (18/04), das 7h30 às 17h30, na sede do IEL em Campo Grande (MS), a capacitação “Formação de Preço de Exportação”. O instrutor é o consultor de logística e comércio internacional Guilherme Bergmann Borges Vieira e as empresas interessadas em participar ainda podem se inscrever clicando no link http://mundosphinx.com.br/app/cni_v2/index.php?acesso=cap_formac-preco-export.

Segundo a gerente do CIN da Fiems, Fernanda Barbeta, essa capacitação abordará os principais fatores a serem considerados na formação do preço de exportação, bem como suas variações de acordo com o Incoterms escolhido. “Ao longo dessa formação, as empresas participantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre os incentivos fiscais existentes e a forma como esses benefícios devem ser considerados na formação dos preços de exportação. Além disso, o curso vai simular os custos internados dos produtos em diferentes mercados de destino, avaliando sua competitividade nesses mercados”, detalhou.

Fernanda Barbeta acrescenta que o objetivo é dar suporte aos empresários de Mato Grosso do Sul para a internacionalização de seus negócios. “Saber formar o preço de seu produto para exportação é essencial para garantir sucesso nas negociações”, afirmou, completando que Guilherme Bergmann Borges Vieira é pós-doutor e graduado em 1993 pela Universidade do Rio Sinos em Administração - Habilitação em Comércio Exterior.

Atualmente, o palestrante é professor adjunto da Universidade de Caxias do Sul e consultor de logística e comércio internacional, tendo experiência nas áreas de Administração e Engenharia de Produção com ênfase em Gestão de Operações e Logística. “Ele publicou 45 artigos em periódicos nacionais e internacionais, 42 trabalhos completos publicados em anais de congressos, 21 capítulos de livros e seis livros publicados ou organizados. Tem ministrado cursos de capacitação pela Aduaneiras e por diversas Federações de Indústrias de todo o País desde o ano de 2001”, detalhou.

Serviço – Os interessados podem obter mais informações pelo telefone (67) 3389-9251 ou pelo e-mail internacional@fiems.com.br