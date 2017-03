FIES abre prazo para inscriÃ§Ãµes de vagas remanescentes atÃ© o fim da semana

Educação FIES abre prazo para inscrições de vagas remanescentes até o fim da semana

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Abrem nesta segunda-feira (20) e vão até sexta-feira (24) as inscrições para as vagas remanescentes do primeiro semestre do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As inscrições somente podem ser feitas pela página do Fies, na internet.

A vaga é destinada ao candidato que tenha participado de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde 2010, e tenha feito, no mínimo, 450 pontos nas provas e não tenha zerado a redação.

Além disso, é necessário comprovar renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

Podem participar da seleção aqueles que já tentaram o financiamento pelo processo seletivo regular e não obtiveram sucesso.

Após o registro no FiesSeleção, o candidato deverá concluir a inscrição no sisfies.mec.gov.br.

O Fies oferece financiamento a estudantes em cursos de instituições privadas de ensino superior com uma taxa efetiva de juros de 6,5% ao ano.

O percentual de financiamento é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal bruta do estudante.

O endereço é o fiesselecao.mec.gov.br. (Com EBC).