Educação Fies divulga hoje lista de selecionados para o segundo semestre 2018 "Ao todo cerca de 155 mil vagas de financiamento"

Os resultados do Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2018 serão divulgados hoje, segunda-feira (30) no site do programa.

Ao todo cerca de 155 mil vagas de financiamento, sendo 50 mil com juro zero, serão ofertadas nesta edição, de acordo com o site G1.

Estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010 e tiveram média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos e nota na redação superior a 0 (zero) puderam participar da seleção.

Os candidatos ao Fies precisam renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. Já na modalidade P-Fies (quando o agente financeiro é o banco), a renda familiar mensal bruta per capita deve ser de de três a cinco salários mínimos. (Com G1).