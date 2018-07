Esportes Fifa divulga lista de concorrentes a melhor técnico do mundo e Tite não é indicado "O técnico da Seleção Brasileira não aparece entre os nomes"

A Fifa divulgou hoje, terça-feira (24) a lista com os onze finalistas ao prêmio de melhor treinador de 2018. Tite, que comandou a seleção brasileira na Copa do Mundo, ficou fora da relação.

O destaque da lista é Didier Deschamps, campeão do mundo com a França na Rússia. O croata Zlatko Dalic, que foi vice na Copa com a Croácia, também apareceu entre os nominados.

Confira abaixo os indicados ao The Best 2018 de melhor técnico:

Massimiliano Allegri (campeão italiano com a Juventus)

Stanislav Cherchesov (comandante da Rússia na Copa)

Zlatko Dalic (vice-campeão na Copa com a Croácia)

Didier Deschamps (campeão do mundo com a França)

Pep Guardiola (campeão inglês com o City)

Jurgen Klopp (vice-campeão da Champions com o Liverpool)

Roberto Martinez (semifinalista da Copa com a Bélgica)

Diego Simeone (campeão da Liga Europa com o Atlético de Madrid)

Gareth Southgate (semifinalista da Copa com a Inglaterra)

Ernesto Valverde (campeão espanhol com o Barcelona)

Zinedine Zidane (campeão da Liga dos Campeões com o Real).

Os finalistas foram escolhidos a partir de votação feita por especialistas. Agora, o vencedor do prêmio será escolhido por capitães das seleções, treinadores e um jornalista de cada país filiado à Fifa. Torcedores também poderão votar pelo site da entidade.

O The Best Fifa acontecerá no dia 24 de setembro, em Londres.