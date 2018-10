Kelly Key Filha de Kelly Key chega aos 18 anos com novo visual

Suzanna Freitas , filha de Kelly Key, completa 18 anos nesta terça-feira (30) e é mais uma escorpiana nesse mundão. Como qualquer pessoa que está prestes a chegar na maioridade, a jovem mostrou muita ansiedade pelo dia de hoje nas redes sociais e, na véspera de seu aniversário , aproveitou para mudar seu visual.

Na noite da última segunda-feira (29), a filha de Kelly Key mostrou seu novo cabelo no melhor estilo moreno iluminado. "É resultado que vocês querem, mores?? TEMOS! O responsável pelo meu maravilhoso “morena iluminada” diretamente de Curitiba foi o @robsouzaoficial ! Que junto com os produtos maravilhosos da @trusshair e essa make MARAAA da @francielyalvesoficial me fizeram uma pessoa muito mais feliz e mais animada para os meus sonhados 18 aninhos que é AMANHÃAA! Obrigada por TUDO, meu Deus!", disse ela.

Já nesta terça, pouco depois que o relógio marcou meia noite, a filha de Kelly Key voltou a usar a rede social, mas dessa vez para compartilhar uma foto de seu R.G e fazer todos os agradecimentos por seu aniversário.