Boneca Filha de Sabrina Sato brinca com boneca de R$3 mil, assinada pela grife Dolce & Gabbana Brinquedo é feito sob encomenda e possui até jóias

Nessa terça-feira (24), Sabrina Sato compartilhou uma sequência de stories da filha, Zoe, de 10 meses, brincando com uma boneca Dolce & Gabbana. O brinquedo faz parte da linha infantil da marca italiana, com detalhes de luxo, como joias em suas roupas, e é feito sob encomenda.

Sabrina e Zoe estão arrasando na Semana de Moda de Milão, sempre com looks combinando elas mostram que estão antenadas nas tendências da moda. A apresentadora aproxima a filha do mundo fashion até com brinquedos. “Você gostou muito da boneca!”, falou Sabrina enquanto filmava a menina abrindo a caixa da boneca Dolce & Gabbana.

Brinquedo de Luxo

O brinquedo é um dos principais lançamentos da linha infantil da marca e está disponível para compra sob encomenda. As bonecas podem ser encomendadas por R$3,3 mil no site oficial da marca, e têm quatro modelos diferentes.

Com 49 cm de altura, o brinquedo usa vestido rendado vermelho, que segundo descrições da Dolce & Gabbana, é de um material suave, para garantir um toque macio às futuras donas. E os traços faciais também são assinados pela grife. “São feitos sob design de um time especializado usando cores selecionadas pela maquiadora oficial da Dolce & Gabbana”, segundo a marca.

O cabelo feito da boneca é elaborado em um material que o torna mais macio e brilhoso. Os quatro looks das bonecas seguem as tendências do mundo real, como cores vibrantes e um penteado com arco na cabeça.

Como acessório o brinquedo tem uma joia na parte superior do vestido, e com duas peças íntimas em cetim branco. O sapato é uma sapatilha de balé com efeito para parecer couro.