Rocinha Filha do traficante Nem faz acordo com facção para invadir e retomar controle da Rocinha Seis suspeitos de planejar invasão à favela tiveram prisão decretada pela Justiça

Policiais da Delegacia de Combate às Drogas (Decod) interceptaram um plano de invasão à favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio, ordenado pelo traficante Antônio Bonfim Lopes, o Nem. À frente desse plano está a filha dele, Eduarda. As investigações apontaram que ela pretende retomar o território perdido pelo pai com o apoio de uma facção criminosa de São Paulo.

A polícia descobriu o plano de que uma quadrilha se preparava para atacar a Rocinha com arsenal de guerra e com, pelo menos, 80 criminosos. Os investigadores conseguiram vídeos de um encontro de parte do bando, em São Paulo. Nas imagens, uma mulher chama a atenção em meio ao grupo: Eduarda dos Santos Lopes, a Duda, de 19 anos, filha do antigo chefe da Rocinha, o Nem, que está preso há sete anos. Segundo a polícia, Duda é quem dá as ordens ao grupo.

Em setembro do ano passado, Nem perdeu o controle da favela para um ex-braço direito, o traficante Rogério 157, que comandou uma invasão à comunidade. A disputa pelos pontos de venda de drogas levou meses de pânico à comunidade e deixou mais de 30 mortos.

As investigações mostram que mesmo de dentro do presídio de segurança máxima de Porto Velho, onde cumpre pena, Nem continua mandando aqui fora. Até pouco tempo, quem repassava as ordens dele era a mulher, Danúbia Rangel, que foi presa no ano passado. Desde então, quem assumiu a tarefa foi a filha Duda.

Para retomar o território perdido pelo pai, a jovem foi buscar ajuda a 400 km do Rio de Janeiro. A polícia diz que Eduarda foi até São Paulo atrás de apoio da maior e mais violenta facção criminosa do país. Num vídeo obtido pelos investigadores, Duda circula por uma favela paulista acompanhada por traficantes e pelo namorado, Adriano Cardoso da Silva, conhecido como Modelo.

Em outra gravação, Duda e Modelo participam de uma reunião com a quadrilha de São Paulo e planejam a estratégia para retomar a Rocinha. Segundo a polícia, o conteúdo dos vídeos “demonstra, de forma inequívoca, a intenção do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, em retomar o mais breve possível o controle sobre o território perdido”.

De acordo com a DCOD, os traficantes da facção paulista flagrados no vídeo foram identificados pela polícia e um deles já está preso. Todos responderão pelos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para Fins de Tráfico de Drogas, majorado pelo emprego de armas de fogo, Organização Criminosa e Comércio Ilegal de Armas e Munições.