Polícia Filho chama polícia depois de mulher desmaiar ao ser espancada com socos pelo marido em Ponta Porã Homem foi encontrado pela polícia bêbado caído no chão

Na noite de quinta-feira (3), a polícia de Ponta Porã foi chamada depois que uma mulher de 44 anos foi espancada com socos pelo marido de 47 anos.

Informações do boletim de ocorrência são de que as agressões começaram por volta das 20 horas quando o homem que estava bêbado, chegou a mercearia onde estava a vítima e passou a espancá-la com socos na cabeça e também fez ameaças com uma faca. A mulher chegou a desmaiar por causa das agressões.