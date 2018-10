Filho de Bolsonaro diz que teve número banido pelo Whats

Um dos filhos do presidenciável Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, senador eleito pelo Rio de Janeiro, usou sua conta no Twitter para compartilhar uma mensagem que teria aparecido em seu celular ao tentar usar a ferramenta. Nela aparece escrito que o número do senador eleito estaria banido da plataforma.

Além de divulgar seu próprio número de celular para os seus mais de 500 mil seguidores, o filho do presidenciável afirmou que "a perseguição não tem limites", já que seu número, cadastrado no "WhatsApp, com milhares de grupos, foi banido DO NADA, sem nenhuma explicação". Ele ainda exigiu "uma resposta oficial da plataforma".