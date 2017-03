Filho de Fagner mostra talento e rouba cena no final do treino da seleÃ§Ã£o

Esporte BR Filho de Fagner mostra talento e rouba cena no final do treino da seleção

Jogador do Corinthians, convocado para a Seleção Brasileira e prestes a enfrentar o Paraguai no jogo desta terça-feira (28). Fágner vive ótimo momento. Mas quem também mostra que leva jeito para o futebol é seu filho Henrique, que o visitou o treino deste domingo, na Arena Corinthians.

Aos 7 anos, o menino aproveitou o término do treino da Seleção para bater uma bola com o pai e alguns jogadores da equipe. O resultado foi uma surpresa geral de quem estava assistindo à cena.

Na altinha com Fágner e Filipe Luís, Henrique já havia mostrado que tinha intimidade com a redonda. Depois ainda arriscou uns dribles e chegou até a dar um elástico em Neymar.

Tranquilo, como em quase todas as ocasiões, Fágner disse que vai apoiar caso o filho queira ser jogador. No entanto, ainda está na fase de brincar com a bola e se divertir.

– Só disse para ele jogar do meio para frente, para fazer mais gols – brincou o lateral. (Com cbf).