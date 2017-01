Trânsito Filho de Fátima e Bonner teria tentado ultrapassagem que causou acidente "Ele entendeu que o motorista do caminhão deu passagem"

Vinícius Bonemer (19), filho dos apresentadores Fátima Bernardes e Willian Bonner, conduzia o carro que deu início ao acidente que envolveu mais dois veículos em uma rodovia do Rio de Janeiro. Além de um Volksvagen Golf conduzido por Bonemer, o acidente teve parte ainda de um Land Rover Evoque e um caminhão. As informações são da Polícia Civil do RJ, que por meio de nota esclareceu à imprensa.

De acordo com a PM, Bonemer prestou depoimento à polícia por volta das 22h da terça-feira (3), após receber atendimento médico. Ainda de acordo com o registro o jovem contou que trafegava pela rodovia Amaral Peixoto, no Rio de Janeiro, entre Búzios e Cabo Frio, na Região do Lagos. O site Folha de São Paulo, descreve que Bonemer teria, então, tentado ultrapassar um caminhão que estava em baixa velocidade. Ele teria entendido que o motorista do caminhão havia dado passagem. Entretanto, Bonemer não conseguiu mudar de faixa e acabou colidindo com Evoque.

Vinícius Bonemer chegou ao hospital lúcido e os ocupantes dos outros dois veículos não se feriram. O rapaz prontificou-se a fazer o exame do bafômetro, cujo resultado ainda não foi divulgado. Porém, outros motoristas afirmaram que ele não tinha sinais de embriaguez.

Em nota a PM descreve que Bonemer também estava com a carteira de habilitação vencida, porém, dentro do prazo de 30 dias, previsto em lei, para renovação. A Polícia Civil também informou que investiga o caso e que deverá ouvir outras pessoas, a fim de apurar detalhes do acidente, bem como a demora para o registro do caso na delegacia.

Vinícius já recebeu alta e está em casa, de acordo com a assessoria de imprensa da Globo. Bonner e Fátima, que foram substituídos por dois dias em seus programas, devem retornar ao comando do Jornal Nacional e Encontro, respectivamente, já nesta quinta-feira (5).