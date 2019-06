Hospital Filho de Huck e Angélica deixa UTI e vai para quarto em hospital

O filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica Benício K. Huck, 11 anos, já recebeu alta da unidade de tratamento intensivo neurológico e foi encaminhado para um quarto comum no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. De acordo com o boletim médico divulgado hoje à tarde (24), ele mantém quadro clínico e neurológico estável.

Segundo a equipe médica, Benicio realizou exame de ressonância magnética de crânio, que demonstrou evolução satisfatória do trauma craniano no período evolutivo.

O menino sofreu um acidente na tarde de sábado (22) quando praticava wakeboard na Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis. A prancha bateu na cabeça do jovem que foi levado para o Copa Star onde foi submetido a cirurgia, devido ao traumatismo cranioencefálico, com a fundamento da têmpora direita.

O wakeboard é um esporte aquático praticado com uma prancha puxada por uma lancha. Essa prática é muito popular no mundo e no Brasil tem muitos adeptos entre surfistas e artistas.