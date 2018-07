Morte Filho de vítima do Dr. Bumbum defende criação de lei com nome da mãe 'Punição mais rigorosa', pede o filho da bancária Lilian Calixto, que morreu no último domingo

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO 23/07/2018 às 17:26

Foto: Reprodução / Facebook Victor Calixto Gasques, 24 anos, falou sobre a morte da mãe, a bancária Lilian Calixto, de 46 anos, que foi vítima de um procedimento estético com o médico Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como Dr. Bumbum. O jovem defende a criação de uma lei com o nome da mãe e pede punição mais rigorosa para crimes de erro médico. Segundo recorda o G1, Lilian era de Mato Grosso e morreu no domingo (15), no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, no Rio. Ele fez um procedimento estético no apartamento de Denis Furtado e sofreu complicações. Lilian foi levada para o hospital e acabou morrendo. "Vou iniciar uma luta específica para que procedimentos estéticos sejam feitos absolutamente ao rigor da lei e da ética da medicina e que crimes como este sejam considerados hediondos com punição mais rigorosas. Haveremos de eternizar a passagem de minha mãe por este mundo com a Lei Lilian Calixto", diz a nota assinada pelo filho de Lilian. Victor diz que a mãe foi levada para um 'matadouro' e teve a vida colocada em risco premeditado. "A impressão que se dá é que levaram minha mãe para um matadouro e não para uma clínica especializada, induziram-na a pensar assim e convenceram-na a proceder desta forma, com argumentos ludibriadores e persuasivos", diz o filho.