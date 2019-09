Filhotes de papagaios apreendidos em Bataguassu jÃ¡ estÃ£o sendo tratados no CRAS

Bataguassu Filhotes de papagaios apreendidos em Bataguassu já estão sendo tratados no CRAS

Já estão no CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) os 150 filhotes de papagaios apreendidos na noite dé sábado (14.9) pela Polícia Militar Ambiental (PMA) durante barreira na BR-267, em Bataguassu. As aves têm entre 20 e 40 dias, estima o biólogo Marlon Cominetti, coordenador do CRAS. Após passarem por exames clínicos e sanitários, foram acomodados em ambientes apropriados e estão sendo alimentados com uma ração especial para filhotes.

Todos os filhotes estão bem, assegura o biólogo. “Sem sinais aparentes de problemas de saúde e essa rotina será seguida até que todos tenham condições de serem encaminhados para o primeiro recinto de treinamento. Nessa etapa eles serão marcados com anilhas de identificação”, relatou.

Os papagaios passarão por três estágios de treinamento até a devolução à natureza. Cada estágio é desenvolvido em recinto distinto e próprio para esse fim. O período de treinamento dos animais pode passar de um ano, variando conforme as condições dos animais, pois cada ave tem seu próprio tempo. Após essas etapas, os animais serão destinados para fazendas cadastradas como áreas de soltura, para serem liberados no campo e monitorados ao longo dos anos.

Apreensão

A apreensão dos filhotes aconteceu durante barreira da PMA na rodovia BR-267, próximo ao posto Prudentão, em Bataguassu. As aves eram levadas em quatro caixas de madeira no porta-malas de um Fiat Uno com placas de São Paulo. O motorista Eronides Eliziario Paes de Lira, morador de Ivinhema (MS), foi multado em R$ 750 mil e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o flagrante.

O infrator confessou aos policiais militares ambientais que passou três dias capturando os filhotes nas matas da região e que venderia em feiras de São Paulo. Pelo menos 50 ninhos foram destruídos nessa ação criminosa. Sem os cuidados adequados, poucos filhotes sobrevivem até a fase adulta após serem retirados dos ninhos em idades tão tenras. Apreensões de filhotes de papagaio acontecem todos os anos nessa época.

O CRAS é um hospital veterinário do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado à Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).