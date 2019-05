Drama e comédia Filme ambientado em Mumbai mistura drama e comédia “Um Trapaceiro do Bem” chega dia 31 na Netflix

A indústria cinematográfica indiana é uma das mais importantes do mundo, tendo como destaque a célebre Bollywood, bairro onde se concentram as grandes produtoras locais. Desenvolvida em Mumbai (ou Bombaim), está ligada estritamente à produção do cinema no idioma hindu. Embora ainda possuam o estigma de serem produções com diversas cenas eletrizantes de musica e dança – característica muito presente nos anos 40 –, os filmes indianos atualmente têm levantado questões mais sérias. Ao mesmo tempo, Bollywood sofre diversas críticas, ao ser acusada de abordar temas polêmicos de forma muito liberal e não condizente com a tradição cultural indiana.

Aproveitando desse enorme mercado consumidor, a Netflix tem investido pesado na criação de conteúdo original indiano, como a série “Jogos Sagrados”, e na incorporação de filmes bollywoodianos ao seu catálogo. Seguindo essa tendência, dia 31 de maio estreia na plataforma o longa indiano “Um Trapaceiro do Bem”. O original foi dirigido por Sachin Yardi e conta com os atores Mithila Palmar e Abhay Deol no elenco.

O filme acompanha a bizarra saga de Nirma Shahastra Buddhe, uma jovem tímida e com problemas de autoestima que acabou de se mudar para a cidade de Mumbai. Depois de longos dias se dedicando ao trabalho, a protagonista finalmente consegue comprar seu tão sonhado carro próprio. Porém, a aquisição não dura muito; pouco tempo depois a protagonista cai em um golpe e tem seu carro roubado. Para recuperar o veículo, Nirma se juntar ao misterioso vigarista (e chefe de cozinha) Shashwat Menon. Assim, os dois embarcam em uma jornada que irá transformar suas vidas.