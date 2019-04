ESTREIA NACIONAL Filme que narra a história de Mussum é exibido de 4 a 19 de abril no Cinemark “Mussum, Um Filme do Cacildis” estreou na edição do Festival Mimo 2018, de Olinda

Filme revela a face séria de Mussum Foto: Reprodução/Web

“Mussum, Um Filme do Cacildis” chega às salas do Cinemark, como parte do Projeta às 7 – janela inédita da Rede que incentiva o cinema nacional. O documentário conta com a narração do ator Lázaro Ramos e emocionante trilha sonora original do músico Pretinho da Serrinha.

Com distribuição da Elo Company, as sessões acontecem entre 4 e 19 de abril, de segunda à sexta-feira, às 19h, por preços especiais de R$ 12.

O filme conta a trajetória do músico e comediante Antônio Carlos Bernardes, conhecido como Mussum, além de histórias mais pessoais do artista, como a paternidade e sua relação com a mãe Dona Malvina. Sua carreira iniciou como vocalista do grupo “Os Originais do Samba”, passando por atuações na TV e depois no cinema, como humorista e depois integrante de “Os Trapalhões”, grupo que revolucionou a forma de fazer humor na teledramaturgia brasileira.

“Mussum, Um Filme do Cacildis” estreou na edição do Festival Mimo 2018, de Olinda, e foi exibido na edição do Rio de Janeiro. Além disso, foi selecionado para a Mostra Competitiva do Festival de Aruanda 2018 e para a Mostra Competitiva do Festival Arquivo em Cartaz 2018.

O filme está na programação de 20 salas da Cinemark, em de 19 cidades: São Paulo (Shoppings Eldorado e Santa Cruz), Rio de Janeiro (Downtown), Aracaju (Shopping Jardins), Belo Horizonte (Pátio Savassi), Brasília (Pier 21), Campinas (Iguatemi), Campo Grande (Shopping Campo Grande), Cuiabá (Shopping Goiabeiras), Curitiba (Shopping Muller), Goiânia (Shopping Flamboyant), Londrina (Boulevard Londrina), Natal (Midway Mall), Porto Alegre (Barra Sul), Recife (Riomar), Ribeirão Preto (Novo Shopping), Salvador (Salvador Shopping), Santos (Praiamar), São José dos Campos (Colinas) e Vitória (Shopping Vitória).

SINOPSE

Documentário que conta a trajetória do músico e comediante Mussum. Primeiro como vocalista do grupo Os Originais do Samba e depois no cinema e na TV como integrante d’Os Trapalhões, grupo que revolucionou a forma de fazer humor na teledramaturgia brasileira. De forma irreverente e com estética gráfica inovadora, o filme vai revelar ao grande público quem foi esse artista que brilhou por todas as áreas das artes brasileiras e que continua presente até hoje como um ícone pop nas redes sociais, em camisetas e em campanhas publicitárias.

SERVIÇO

Projeta às 7:

‘Mussum, Um Filme do Cacildis’

Data: entre 4 e 19 de abril

Horário: 19h

Preço: R$ 12

Em Campo Grande, o filme estará disponível ao público no Shopping Campo Grande.