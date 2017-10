Filmes do projeto 'Filma Aê' serão exibidos nesta segunda-feira, no Teatro Municipal

Os produtos audiovisuais resultantes do projeto 'Filma Aê' serão exibidos no Teatro Municipal na próxima segunda-feira (30/10), às 14h. Os filmes, de diversos formatos, foram feitos por alunos de escolas públicas de Dourados e de Glória de Dourados, Fátima do Sul e de Lagoa Bonita.



O projeto tem parceria da UFGD que cedeu servidores e toda infraestrutura para que ele fosse executado, como transporte e equipamentos cinematográficos. Segundo o técnico administrativo e publicitário Thales Albano Sousa Pimenta, o Filma Aê nasceu da necessidade de fomentar, já em crianças e adolescentes, a cultura do audiovisual, tendo em vista, atender a demanda de projetos culturais da própria Universidade, como a Mostra de Audiovisual de Dourados e o Cineclube UFGD.



As oficinas foram distribuídas em seis módulos, com duração de cinco dias cada, e envolveram estudantes de todas as séries do ensino fundamental. Elas foram executadas nas escolas Clarice Rosa Bastos, Joaquim Murtinho e Lóide Bonfim, em Dourados; na escola Senador Felinto Müller, em Fátima do Sul; na escola Lagoa Bonita, de Lagoa Bonita, e no projeto Guarda Mirim, em Glória de Dourados.

A proposta foi contemplada no Edital do FIC/MS de 2016, com execução este ano. Saiba mais do projeto em https://www.facebook.com/filmaaems/