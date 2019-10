Filmes Filmes são selecionados para sessões gratuitas de cinema

Foram selecionados os curta, média e longa metragens que serão exibidos na 15ª edição do Festival América do Sul Pantanal, que acontece de 14 a 17 de novembro em Corumbá e Ladário. As sessões são abertas ao público.

A seleção ocorreu nos dias 3, 4 e 7 de outubro respeitando as regras do edital público lançado no mês de setembro pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Previa o recebimento de propostas de dois filmes curtas metragens com tempo de duração de até 20 minutos, dois médias metragens de 20 minutos a 55 minutos e dois longas a partir de 55 minutos, classificados nos gêneros de ficção, documentário, animação ou experimental.

Foram selecionados os seguintes filmes:

Curta-metragem – “Questão de Honra” e “Urucum: o passado permanece vivo”. Suplente: “Saga de um carvoeiro”.

Média-metragem – “Peoa”

Longa-metragem – “Sobá, Trilhos e Silêncio” e “T’Amo na Rodoviária”.

Participaram da seleção o produtor audiovisual Adilson Santério da Silva, e diretora e produtora Mariana Sena Madureira Figueiró e a gestora do Museu da Imagem e do Som da Fundação de Cultura, Marinete da Costa Gomes Pinheiro