Cidade do Natal Fim de ano na Capital terá Cidade do Natal, além de decorações na 14 de julho e rotatórias

A Prefeitura vai presentear a população de Campo Grande nas comemorações natalinas e de passagem do ano, com decoração que abrangerá as principais avenidas. Destaque para a 14 de Julho, Praça Ari Coelho, além de rotatórias, canteiros centrais em todas as saídas da Cidade, sem esquecer dos distritos de Anhandui e Rochedo.

Estão em andamento três licitações (na modalidade pregão presencial) para a contratação das empresas que implantarão os três projetos, nos quais o investimento previsto é de R$ 1.386.136,14, entre material e mão de obra. “É um investimento com retorno garantido. Ajudar a resgatar o espírito natalino, de fraternidade, mas também, será um investimento importante de incremento das vendas do comércio”, avalia o prefeito Marquinhos Trad.

Nesta quarta-feira, 28, está programada a abertura das propostas para execução do projeto de decoração para cinco rotatórias; dois entroncamentos de avenidas; cinco canteiro; Lagoa Itatiaia; praça no Distrito de Rochedinho; Jardim da Casa da Esplanada; quatro canteiros centrais de avenidas; em frente da Escola Municipal Izauro Bento, no Distrito de Anhandui e em seis rotatórias. O preço de referência é de R$ 601.767,21, com previsão de serem instalados 150 piscas e 6 quilômetros de cordões luminosos para ornamentar os postes da rede de iluminação pública.

O pregão da decoração da 14 de Julho e da Praça Ary Coelho está programado para o dia 9 de setembro, com orçamento estimado em R$ 389.817,56. Até dezembro, a principal e mais tradicional via comercial da cidade estará repaginada, com características de um shopping a céu aberto.

O projeto prevê a instalação de flâmulas natalinas, medindo 3,00×0,50m , no posteamento do calçamento; bolas metálicas iluminadas, medindo aproximadamente 3m de diâmetro; decoração das árvores com mangueiras luminosa, além de telões que exibirão documentários de até 5 minutos sobre o andamento e a conclusão de requalificação. Na Praça Ari Coelho, está prevista a decoração dos portais de entrada; coretos e das árvores.

Decoração da cidade

O pregão de decoração, programado para esta quarta-feira, orçado em R$ 601.676,21, abrangerá as rotatórias das avenidas Nelly Martins/Mato Grosso; Gury Marques/Olavo Vilela de Andrade de Caxias/ Amaro Castro Lima; Mato Grosso/Hiroshima; Guaircurus/Lagoa da Prata.

O projeto contempla também o entroncamento das avenidas Euler de Azevedo/Presidente Vargas;Capital/Coronel Antonino. Haverá decoração ainda nos canteiros centrais da Avenida Gury Marques (em frente da Estação Rodoviária); Avenida Ministro João Arinos/Rua da Carioca; avenidas Filinto Mulller/Senador Antonio Mendes Canale. Serão decoradas as avenidas Afonso Pena(da Joaquim Dornelas até a Avenida do Poeta); Duque de Caxias (da Avenida Rolim Moura até a Rua General Nepomuceno Costa) e Mato Grosso (entre a Rua Pedro Celestino e Avenida Nelly Martins).

A Revitalização da Cidade do Natal (que terá pregão dia 10 de setembro) está orçada em R$ 394.551,37. Prevê reforma geral da estrutura, desde o pórtico de entrada, Igrejinha, Casado Papai Noel, Quiosques de Alimentação e Quiosque Administrativo.