Vôlei de Praia Fim de semana com Circuito Estadual de Vôlei de Praia e Campeonato de Wrestling

O Governo do Estado por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS), em parceria com a Federação de Voleibol (FVMS), realizam, neste fim de semana, a 2ª Etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia, sub 18 e 20 (masculino e feminino).

O evento será na praça Belmar Fidalgo, em Campo Grande, desde esta sexta-feira (9.11). A competição reuni 37 duplas de vários municípios do Estado, de Mato Grosso e do Distrito Federal. As disputas acontecem durante o dia todo, contabilizando 57 jogos. As finais da categoria de base terminam hoje e as da categoria adulta iniciam neste sábado (10.11) e finalizam no domingo (11.11).

Ainda neste fim de semana, acontece em Cambé, no Paraná, o Campeonato Brasileiro Escolar de Wrestling, a delegação sul-mato-grossense confirmou a presença no evento e estará na briga pelo título da Luta Olímpica.

O Wrestling, também conhecido como Luta Livre, é um desporto que opõe dois adversários que se enfrentam e lutam entre si em busca da vitória, semelhança ao Vale Tudo, utiliza várias técnicas de combate, como atirar o adversário às cordas, torções, chaves, pontapés, murros, entre outros.

O vencedor é aquele que força o adversário à desistência ou consegue deixá-lo imobilizado no tapete de um ringue. Sua origem é datada pelos Egípcios e Babilônicos a 3.000 a.C, é um dos desportos mais antigos, naturais e competitivos que tem vindo a ser praticado ao longo dos séculos.

A equipe MS, recebe apoio da Federação de Lutas Associadas (Fela-MS) e da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundeporte-MS).