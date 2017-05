Tempo Fim de semana com tempo aberto e temperatura amena em todo Estado

Neste fim de semana a população de Mato Grosso do Sul pode programar atividades ao ar livre com a família e amigos. No sábado (6.5) e no domingo (7.5) uma massa de ar seco deixa o tempo aberto com sol entre nuvens e não há expectativa de chuva. As temperaturas podem variar em torno de 18°C a 30°C.