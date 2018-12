Cultura Fim de semana cultural na praça, no museu e em muitos lugares

Com a proximidade do fim do ano, o projeto Convergência das Artes promoverá, neste domingo (9), a quarta edição do evento, que desde o início veio com a ideia de reunir, num mesmo espaço, diferentes propostas artísticas na música, nas artes plásticas, no teatro, na dança etc. No local, haverá desfile com roupas de estilistas de Campo Grande, o lançamento do projeto de música autoral Monarc e stand up comedy.

A programação, que também oferecerá espaço gastronômico, começa com declamação de poesias do Livramentos Coletivos e convidados, como Luciano Risalde, com seu projeto de stand up comedy. Música com Choupyn, Nathália Barros, o violão de Evandro Dotto, e sala de cinema com curtas-metragens regionais. A dança estará representada pela salsa, samba de gafieira e samba funkeado, zouk, sertanejo universitário, danças regionais, bachata, entre outras, com vários professores. No ambiente, estarão expostas as artes de Marinelan Grolli; Erika Pedraza, com live painting; de Friendship Tattoo; de Thalya Palhares; de Sandy; e, direto de Belo Horizonte, de Gramaloka Gonzalez. A exposição fotográfica será da Rebeca Casal Leite. A turma do teatro estará representada pelo Grupo Casa e pelo palhaço Gabinete (Gabriel). O ator José Henrique vai apresentar seu stand-up.

Convergência das Artes

Onde: Rua Bahia, 963.

Quando: Domingo (9), a partir das 17h.

Entrada: R$ 5.

VIOLADA NO MUSEU

Nesta sexta-feira, o Museu José Antônio Pereira promove a primeira edição de uma violada no local. As atrações serão Beth e Bethinha e Márcio Santos e Claudiney. Um dos objetivos do projeto é ampliar o número de visitação e oferecer ao público a oportunidade de conhecer a pequena casa, os móveis e os objetos da família Pereira.

A estrutura para receber a violada será montada no quintal. Porém, o público terá acesso à casa que foi do fundador da Capital e poderá fazer um “tour” pelos cômodos, com a orientação dos técnicos do museu.

Violada no Museu

Onde: Museu José Antônio Pereira. Av. Guaicurus, S/N° – Jardim Monte Alegre.

Quando: Hoje (7), às 19h.

Quanto: Gratuito.

DANÇA, TEATRO E HISTÓRIA

No fim de semana, o Sesc Cultura, dá sequência à programação semanal de atividades culturais, na Capital. Hoje tem apresentação do espetáculo “Matiilha”, com as técnicas de house e break dance para quem gosta de danças. No sábado (8), a partir das 16h, o espetáculo “Navegantes” promete uma aula de Conscientização ambiental com muita leveza. A produção é um espetáculo de bonecos que faz um passeio por riachos, rios e mares. Ainda no sábado, um passeio ao passado da história de Campo Grande, com o arquiteto e historiador João Santos. O percurso será feito a pé.

Sesc Cultura

Onde: Avenida Afonso Pena, 2.270.

Quando: Sexta, às 20h, e sábado, às 16h.

Quanto: Gratuito.

NA PRAÇA BOLÍVIA

Em clima de encerramento das edições 2018, a Praça Bolívia estará recheada de atrações neste domingo (9). A última edição do ano contará com música, dança, teatro, comidas típicas e artesanato. O evento terá duração das 9h às 14h. A programação contará com Grupo Musical Banda e Percussão da Associação Espaço Vida Ativa (EVA), Seishun Yosakoi Soran, Grupo Casa, Terça das Quintas, pocket-show com bonecos de Marcos Moura, banda Aroeira, Isac Zampieri, da Uruatu – Cia Guaicuru de Teatro (foto), e Thiago Moura.

Praça Bolívia

Onde: Praça Bolívia – Rua das Garças com a Barão da Torre, Bairro Stª Fé.

Quando: Domingo (9) das 9h às 14h.