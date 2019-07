Copa Campo Grande Fim de semana tem decisão no Imbirussu e mais jogos no Bandeira e Anhanduizinho A bola vai rolar no estádio Jacques da Luz, no Parque Ayrton Senna e também no Bairro José Abrão pela Copa Campo Grande

O fim de semana será movimentado pela Copa Campo Grande de Futebol Amador. No sábado (6) iniciam os jogos da região Bandeira, enquanto o torneio do Imbirussu chegará ao fim. A bola também vai rolar no Anhanduizinho.

O estádio Jacques será sede dos jogos do Bandeira. No sábado jogam, a partir das 14h, Rádio Clube/26 de Agosto x Dallas/SNB. Na sequência tem Top Fitness x Universitário FC. No domingo, às 8h, o Bati Fácil/Aldeia Marçal de Souza enfrenta Os Veteranos e fecham o dia Viajados FC x Pedrossian/Amigos Tega.

Na região do Anhanduizinho, no Parque Ayrton Senna, jogam no domingo, também a partir das 8h, Granimar/ServDiesel x Mercosul e Construmais x AMB.

Ainda no domingo será definido o campeão da região do Imbirussu. O título será disputado entre Sayonara Point Scap x Lar do Trabalhador FC. A partida será no campo do Bairro José Abrão, localizado na Rua Armando Holanda esquina com a Marcos Ferrez.