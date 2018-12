Cidade do Natal Fim de semana tem música e encenação do nascimento de Jesus na Cidade do Natal

O sábado e o domingo serão especiais na Cidade do Natal. A Prefeitura Municipal de Campo Grande preparou uma programação que inclui música e teatro para encantar ainda mais os visitantes.

Neste sábado (15), a partir das 20 horas, por exemplo, o público poderá prestigiar o show da Banda Naip. O grupo tem mais de 20 anos de carreira e uma legião de fãs.

O ritmo pop/rock da banda é embalado pela formação de Heitor Luiz, André Coelho, Deco Lacorte, Hudson Bonfim e Rafael Coelho. Na sequência, a dupla sertaneja Max e Gabriel sobe ao palco, às 21h30.

Domingo

Já no domingo, haverá apresentação da peça teatral “Nascimento de Jesus” com alunos da escola de teatro David Cardoso. O elenco é formado por crianças de cinco a 12 anos e a apresentação tem a duração de aproximadamente 15 minutos. A encenação está marcada para começar às 19 horas.

Após o teatro, haverá show infantil com os personagens do desenho animado Patrulha Canina. E quem encerra a noite de domingo, a partir das 21h30, no palco da Cidade do Natal, é o cantor Chicão Castro, conhecido como um dos maiores talentos musicais da atualidade em Campo Grande e Mato Grosso do Sul.

City Tour e Maria Fumaça

O ônibus do City Tour voltou todo repaginado e com os principais pontos turísticos e históricos de Campo Grande inseridos na adesivagem. O City Tour, assim como a Maria Fumaça, leva os visitantes da Cidade do Natal para dar uma volta pelas ruas de Campo Grande. O ônibus, com capacidade de embarque para 74 passageiros, tem três saídas diárias nos seguintes horários: 18 horas, 19 horas e 20 horas. Cada passeio dura cerca de 40 minutos e todos são orientados por guias de turismo.

O percurso começa na Cidade do Natal e segue pela Avenida Afonso Pena até às imediações da Avenida Presidente Ernesto Geisel. Menores de 12 anos só poderão passear a bordo do City Tour acompanhados dos pais ou responsáveis. Não é permitida entrada de bebidas ou comidas no ônibus. O passeio é gratuito.

Já a Maria Fumaça, que inclusive leva o símbolo da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB), percorre o trecho da Cidade do Natal até o Shopping Campo Grande e tem capacidade para 28 passageiros. Enfeitada com luzes, a Maria Fumaça realiza os passeios a cada 30 minutos, a partir das 17 horas. O embarque é gratuito.

Cidade do Natal

A Cidade do Natal deste ano conta com uma ampla área kids, artesanato e a presença do Papai Noel todos os dias, das 17h às 23 h. A decoração é toda inspirada no tema Ramos da Fé, da luz, da luminosidade, com o tradicional presépio instalado logo na entrada da Cidade do Natal.

A praça de alimentação ganhou um pergolado, que além de um charme especial, protegerá as famílias nos dias chuvosos. Os preços vão de R$8, a R$26, oferecendo lanches, salgados, comidas e sobremesas.

Linha de ônibus especial

Uma linha de ônibus especial está facilitando o acesso do visitante à Cidade do Natal. A linha 050, criada exclusivamente para o local, começou a rodar desde a abertura da Cidade do Natal. A linha percorre o itinerário PegFácil do Shopping Campo Grande/Cidade do Natal, todos os dias, das 18h30 às 23h30.