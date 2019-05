Copa Campo Grande Fim de semana terá 12 partidas da Copa Campo Grande de Futebol Amador

Doze partidas compõe a rodada deste fim de semana da Copa Campo Grande de Futebol Amador nas regiões do Centro, Imbirussu e Lagoa. A primeira partida será às 14h deste sábado (1º), no campo de futebol do bairro Tiradentes.

Na primeira partida de sábado se enfrentam as equipes da Quadra Brasil e Classe A, já no segundo jogo entram em campo Real Sevilha/Bola de Ouro contra Seguragil. Os atletas da região Centro buscam vagas para as finais.

No Imbirusso as partidas são realizadas no campo do Bairro José Abrão, no domingo (2). A partir das 8h jogam Clube Brasil e Lar do Trabalhador F.C, e às 10h se enfrentam José Abrão F.C contra Santo Antônio.

Já na região do Lagoa as esquipes entram em campo pela semifinal da competição, no domingo (2), no Campo do Bairro São Conrado. Às 8h Borracharia Grachain enfrenta Associação Atlética Vila Vilma e às 10h Rochedo São Conrado joga contra Baxada Tarumã F.C.

A Copa Campo Grande de Futebol Amador reúne 100 times masculinos e 10 femininos e é realizada nas sete regiões da Capital. Na segunda fase classificam os 16 melhores times masculinos, e na sequencia entram as disputas das equipes femininas. O torneio tem apoio do Governo do Estado e está com a final marcada para o dia 26 de agosto, com prêmio final de R$ 35 mil. (Com assessoria)