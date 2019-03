Fim do VerÃ£o acontece nesta quinta-feira, marcado por instabilidade

CLIMA Fim do Verão acontece nesta quinta-feira, marcado por instabilidade Tempo chuvoso continua em MS

Foto: Edemir Rodrigues

Nessa terça-feira (19) o clima será de céu nublado com pancadas de chuvas em várias regiões de Mato Grosso do Sul.

Conforme o Instituto de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de chuva forte em todas as áreas do Estado, especialmente à tarde. A umidade relativa do ar no pode variar entre 95% a 65% e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 18°C a 32°C.

Na Capital, pela manhã o sol aparece entre nuvens, com temperatura na casa dos 23ºC, com o decorrer das horas, os termômetros podem subir, chegando a máxima de 29ºC. Pancadas de chuva estão previstas para o meio da tarde e ou final do dia.

Em Três Lagoas a previsão será de 24ºC a 33ºC. Corumbá marca de 25ºC a 35°C e Ponta Porã, 21ºC mínima e 26ºC máxima.

A instabilidade em todo Mato Grosso do Sul é consequência do fim do Verão, a entrada do Outono, que acontece nesta quinta-feira (21).

Veja as previsões no mapa: