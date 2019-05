TEMPO Final de semana quente com previsão de chuva em MS Confira o clima para essa sexta-feira (31) na Capital e interior

Foto: Tero Queiroz

Final de semana chega com sol intensa em Mato Grosso do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa sexta-feira (31), será de calor em grande parte de MS, algumas regiões chegam a registrar temperaturas de 34°C. Devido ao tempo abafado podem ocorrer pancadas de chuva em algumas cidades.

Na Capital, a sexta-feira será de céu nublado, sem previsão de chuva. A mínima será de 21°C e a máxima chega a casa dos 31°C.

Três Lagoas, Cassilândia, Paranaíba, Selvíria e Costa Rica, registram mínimas de 21°C e máxima de 34°C. O sol aparecerá entre nuvens durante todo o dia. Conforme o Inmet, não chove nessa região.

Miranda, Corumbá, Aquidauana, Ladário e Porto Murtinho, terão dia com céu nublado e previsão de chuva forte a qualquer hora do dia. As mínimas serão de 21°C e as máximas de 30°C.

Bonito, Dourados, Ponta Porã, Rio Brilhante Jardim, Amambai e Naviraí, poderão ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A máxima não deverá ultrapassar os 29°C.