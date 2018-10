Festival Final do Festival Estudantil de Trânsito começa na segunda-feira

Será realizado entre os dias 15 e 17 a partir das 08h30m, a final do Festival Estudantil Temático de Trânsito – Fetran. O festival é uma iniciativa da Polícia Rodoviária Federal em parceria com o Detran-MS e a SECC, Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania, o evento ocorre desde 2010 tendo por objetivo promover educação para o trânsito envolvendo alunos, pais e professores nas escolas em Mato Grosso do Sul.

Na edição 2018 o Fetran contou com a participação de 223 inscritos que elaboraram 148 espetáculos teatrais envolvendo um total 38 municípios do Estado.

Nesta final os jurados escolheram as 15 melhores peças, sendo 5 de cada categoria: infantil, infanto-juvenil e juvenil, que estarão na capital de 14 a 18 de outubro para a escolha do vencedor.



As equipes finalistas, formadas pelos alunos, diretores e coordenadores das peças terão uma semana festiva. Todos eles ficarão hospedados em um hotel em Campo Grande, onde terão alimentação e várias atividades culturais e recreativas ao longo da semana do Festival. Todas as despesas são custeadas pelo projeto.

Final FETRAN Teatro

Teatro Glauce Rocha (UFMS)

Hora: 8h

Rua Ufms, S/N – Universitário

Dias 15, 16 e 17 de Outubro de 2018