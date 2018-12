Financiamentos Financiamentos do Plano ABC superam R$ 1 bilhão

A agropecuária aumentou os investimentos em produção de baixo carbono e práticas mais sustentáveis. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os financiamentos pelo Plano ABC alcançaram R$ 1,03 bilhão entre julho e novembro deste ano, alta de 57% no número de contratos, de 104% no valor contratado.

A área financiada também está 74% maior.

Na avaliação do coordenador do Plano ABC, Elvison Ramos, a redução nas taxas de juros, que passaram de 8% ao ano para 6,5% ao ano, incentivou a demanda por essa linha de crédito.

Os segmentos mais procurados foram recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária-floresta, sistema de plantio direto e florestas plantadas. Em todos eles houve aumento de valores contratados.

Em cinco anos, o Plano ABC alcançou mais de 34 mil contratos, ultrapassou a marca de R$ 17 bilhões e cobriu mais de nove milhões de hectares, o equivalente a 13 milhões campos de futebol.

Os dados do ministério mostram ainda que houve expansão no número de contratos em todas as regiões do País.