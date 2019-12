Firmino Firmino marca no fim e garante Liverpool na decisão do Mundial contra Flamengo Times da Inglaterra e do Brasil voltam a decidir o torneio depois de 38 anos. Na outra oportunidade, Rubro-negro venceu por 3 a 0

O Liverpool-ING precisou, literalmente, dos 90 minutos de jogo para conseguir confirmar sua vaga na final do Mundial de Clubes, título que disputará com o Flamengo no próximo sábado (21), em Doha, no Catar.

Os ingleses derrotaram o Monterrey-MEX por 2 a 1, com o gol da vitória já nos acréscimos marcado pelo atacante brasileiro Roberto Firmino.

O favoritismo europeu parecia claro na prática. Isso porque logo aos 11 minutos Keita recebeu passe de Salah e marcou o primeiro gol do jogo. Mas dois minutos depois, Funes Mori aproveitou rebate do goleiro Alisson para empatar.

A partir daí, o jogo ficou aberto, principalmente com o time mexicano levando perigo ao gol do time inglês.

O técnico Jürgen Klopp havia apostado apenas em três titulares para o início da partida. Com o placar desfavorável, viu a necessidade de apostar nos jogadores mais talentosos. Roberto Firmino, que havia saído do banco de reservas, recebeu cruzamento já no fim do jogo e garantiu a vitória do time inglês.

Liverpool e Flamengo voltam a fazer uma final de Mundial de Clubes. Em 1981, os brasileiros levaram a melhor, no Japão, e venceram por 3 a 0. Os ingleses também enfrentaram outro brasileiro, o São Paulo, em 2005 e perderam por 1 a 0.

A final em Doha está marcada para as 13h30 (de MS) de sábado. Antes, o Monterrey enfrentará o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na disputa pelo terceiro lugar.