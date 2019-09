Procon-MS Fiscais encontram de queijo a ração canina impróprios para consumo em mercado Foram encontrados pelo menos 120 itens sem condições de consumo com prazo de validade expirado e outras irregularidades

Mais uma batida do Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) encontrou diversos produtos impróprios para consumo. Desta vez, o flagra ocorreu em um supermercado localizado no Bairro Nova Lima, na região norte de Campo Grande, onde haviam de queijos a ração para cães fora do prazo de validade.

Segundo o Procon, foram encontrados pelo menos 120 itens sem condições de consumo com prazo de validade expirado, não apresentarem informações consideradas essenciais para o consumidor ou terem embalagens violadas.

Entre os produtos haviam 35 unidades de queijo, dos tipos cheddar, prato e mozzarella, 11 unidades de paio defumado, 19 garrafas de água mineral, além de yakissoba, linguiça calabresa, requeijão, geleia, pães e ração para cães. Todos os itens foram descartados.

De acordo com o órgão, não tinham informações essenciais milho em conserva, cerveja e ração. Com embalagens violadas estavam exemplares de geleia, pão francês e suco de limão. O Procon-MS deu prazo para que o supermercado apresente defesa.