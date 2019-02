Presídio Fiscalização apreende 104 celulares e drogas em presídio de Campos

Em fiscalização conjunta da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e do Ministério Público do Rio de Janeiro, no no Presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, apreendeu hoje (18) 104 aparelhos de telefonia celular, sete balanças de precisão para pesar substância entorpecente, um quilo de maconha e mesma quantia de cocaína.

A operação foi realizada a partir das 6h desta manhã e envolveu cem inspetores de segurança e administração penitenciária, dos quais 20 do Grupamento de Intervenção Tática (GIT) e 19 integrantes do Ministério Público do Rio de Janeiro.

O caso será registrado na delegacia policial de Campos e a Secretaria de Administração Penitenciária abriu uma sindicância interna para apurar como os celulares e a droga entraram na cadeia.

A ação faz parte de uma série de fiscalizações nas prisões do estado do Rio de Janeiro.