Rubro-negro Fla encara Emelec pela fase de grupo da Libertadores 'Tenta escapar das frustrações ao ser eliminado logo na primeira fase da competição internacional'

Após primeiro jogo difícil, Fla visita o Emelec pela fase de grupos da Libertadores. É hora de voltar novamente todas as atenções para a Libertadores, principal objetivo do Flamengo na temporada. Após empatar com o River Plate, da Argentina, jogando no estádio Nilton Santos (do Botafogo) na primeira rodada da fase de grupos, o Rubro-Negro encara agora o Emelec, em Guaiaquil, para tentar recuperar os pontos perdidos na estreia.

O time da Gávea tenta escapar das frustrações ao ser eliminado logo na primeira fase da competição internacional

O Urubu também frustrou sua torcida no fim de semana ao perder de 1 a 0 para o Macaé em partida válida pela Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca.

A partida diante dos equatorianos será disputada no estádio George Capwell, às 21h45 (de Brasília).

Os quatro clubes estão empatados com um ponto no grupo 4 da Libertadores. Na primeira rodada, Flamengo e River Plate ficaram no 2 a 2. Santa Fé e Emelec ficaram em 1 a 1 na Colômbia. No dia 5 de abril, a equipe colombiana visita o River em Buenos Aires. Veja a classificação da Libertadores.

Flamengo – técnico Paulo César Carpegiani

Apesar de ter sinalizado a possibilidade de mudanças no time titular no último fim de semana, Carpegiani disse que manterá a base que vem jogando neste começo de temporada. No entanto, não poderá contrar com o seu capitão Réver. O zagueiro trata um edema ósseo em função da pancada sofrida na canela e ficou no Rio de Janeiro. Outro titular, Cuéllar cumpre suspensão.

Desfalques: Cuéllar (suspenso), Réver (departamento médico) e Felipe Vizeu (problemas pessoais)

Emelec - técnico Alfredo Arias

O Emelec está com 100% de aproveitamento no Campeonato Equatoriano, tendo um empate na Libertadores, contra o Santa Fé. A equipe do técnico Alfredo Arias entrou em 2018 com reforços, revelações e jogadores experientes. Diante do Flamengo, virá com força máxima.

O árbitro Mario Diaz de Vivar apita o confronto, auxiliado por Milciades Saldivar e Rodney Aquino. O trio é paraguaio.